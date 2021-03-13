В Аргентине протестующие забросали камнями автобус президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Аргентине во время акции протеста митингующие заблокировали проезд машины, в которой ехал президент Альберто Фернандес и забросали ее камнями. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание TN.
Детали
Президент Аргентины Альберто Фернандес приехал в одну из аргентинских провинций, пострадавших от пожаров. Протестующие сначала заблокировали проезд автомобиля, а затем забросали его камнями и разбили окна.
Окружение президента расталкивала протестующих, которые били руками по автобусу.
Отмечают, что протестующие выступали против горнодобывающей деятельности в провинции.
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