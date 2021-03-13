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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49702 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 69221 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109274 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 144890 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195661 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Аргентине протестующие забросали камнями автобус президента

В Аргентине протестующие забросали камнями автобус президента

Киев  •  УНН

 • 16221 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Аргентине во время акции протеста митингующие заблокировали проезд машины, в которой ехал президент Альберто Фернандес и забросали ее камнями. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание TN.

Детали

Президент Аргентины Альберто Фернандес приехал в одну из аргентинских провинций, пострадавших от пожаров. Протестующие сначала заблокировали проезд автомобиля, а затем забросали его камнями и разбили окна.

Окружение президента расталкивала протестующих, которые били руками по автобусу.

Отмечают, что протестующие выступали против горнодобывающей деятельности в провинции.

Дополнительно

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку в пятницу после того, как в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди.

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