В Аргентине протестующие забросали камнями автобус президента

Детали

Президент Аргентины Альберто Фернандес приехал в одну из аргентинских провинций, пострадавших от пожаров. Протестующие сначала заблокировали проезд автомобиля, а затем забросали его камнями и разбили окна.

Окружение президента расталкивала протестующих, которые били руками по автобусу.

Отмечают, что протестующие выступали против горнодобывающей деятельности в провинции.

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Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку в пятницу после того, как в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди.