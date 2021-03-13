В Аргентині протестувальники закидали камінням автобус президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Аргентині під час протестної акції мітингарі заблокувала проїзд автівки, в якій їхав президент Альберто Фернандес і закидали її камінням. Про це пише УНН з посиланням на видання TN.
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Президент Аргентини Альберто Фернандес приїхав в одну з аргентинських провінцій, які постраждали від пожеж. Протестувальники спочатку заблокували проїзд автомобіля, а потім закидали його камінням і розбили вікна.
Оточення президента розштовхувало протестуючих, які били руками по автобусу.
Зазначають, що протестувальники виступали проти гірничодобувної діяльності у провінції.
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Міністр охорони здоров'я Аргентини Хинес Гонсалес Гарсія подав у відставку в п'ятницю після того, як в країні почався скандал через вакцинацію наближених до уряду осіб позачергово.