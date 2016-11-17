В АП уточнили, что Президент внес на рассмотрение ВР законопроект о ратификации ЗСТ с Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации зоны свободной торговли между Украиной и Канадой и определил его как неотложный для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Согласно статье 93 Конституции Украины и статьи 9 Закона Украины" О международных договорах Украины "Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект" О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой ", определив его как неотложный для внеочередного рассмотрения", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее в АП сообщили, что Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой".