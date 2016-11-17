В АП уточнили, що Президент вніс на розгляд ВР законопроект про ратифікацію ЗВТ з Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ратифікацію зони вільної торгівлі між Україною і Канадою та визначив його як невідкладний для розгляду. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 9 Закону України „Про міжнародні договори України“ Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект „Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою“, визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, раніше в АП повідомили, що Петро Порошенко підписав закон “Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою”.