В Антарктиде пингвин заскочил в лодку к туристам, убегая от касатки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Антарктиде пингвин, спасаясь от голодных касаток, заскочил в лодку, полную туристов. Отдыхающие сняли видео невероятного зрелища. Об этом рассказывает The Sun, сообщает УНН.
Детали
На экскурсии по проливу Герлаш в Антарктиде, туристы зафиксировали кадры как пингвин пытается убежать от голодных касаток и запрыгивает в лодку, полную людей.
Сначала бедный не смог заскочить в судно: он ударился о борт и упал в воду. Вторая попытка оказалась удачной.
Люди были поражены таким зрелищем.
Цитата:
"Это было безумно видеть лично. Это было как просмотр эпизода National Geographic на месте. Я думаю, что пингвин имел большое облегчение после побега", - говорит один из туристов.
В результате, птица покинула лодку после того, как косатки перестали плыть за судном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У 70-летней самки альбатроса вылупился птенец