У 70-річної самки альбатроса вилупилось пташеня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У найстаршої, серед птахів дикої природи, самки альбатроса вилупилось пташеня. Вчені стверджують, що птасі вже понад 70 років. Про це повідомлено на платформі Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, передає УНН.
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У Національному заповіднику дикої природи в США 70-річна самка лайсанського альбатроса на ім’я Мудрість висиділа своє пташеня. Птаха була окільцьована ще у 1956-му році, коли її приблизний вік сягав 5 років.
Мудрість і її парнер Акікамаї щороку повертаються до національного парку аби зробити гніздо і висиджувати одне пташеня.
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"Як правило, альбатроси не відкладають яєць щороку, і коли вони це роблять, вони відкладають лише одне яйце. Кожне пташеня, яке досягло дорослого віку, має значення для майбутнього популяції альбатросів“,- повідомлено на сайті Служби охорони диких тварин США.
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Попри те, що альбатроси моногамні птахи, вони можуть знайти нову пару, якщо це необхідно — наприклад, якщо вони переживуть свого першого партнера. Вчені все ж припускають, що Мудрість таки мала інших партнерів.
За словами біологів, за життя, Мудрість вивела щонайменше 30–36 пташенят.
“Щороку, коли Мудрість повертається, ми дізнаємось більше про те, як довго можуть жити морські птахи і вирощувати пташеня. Її повернення не тільки надихає любителів птахів скрізь, але допомагає нам краще зрозуміти, як ми можемо захистити цих витончених морських птахів та середовище існування, яке їм потрібно, щоб вижити в майбутньому”, — сказав працівник заповідника Флінт.
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