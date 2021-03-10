В Антарктиді пінгвін заскочив у човен до туристів, втікаючи від косатки

Деталі

На екскурсії протокою Герлаш в Антарктиді, туристи зафіксували кадри як пінгвін намагається втекти від голодних косаток і застрибує в човен, що повен людей.

Спочатку бідолашний не зміг заскочити в судно: він вдарився в борт і впав у воду. Друга спроба виявилась вдалою.

Люди були вражені таким видовищем.

Цитата:

"Це було божевільно бачити особисто. Це було як перегляд епізоду National Geographic на місці. Я думаю, що пінгвін мав велике полегшення після втечі", - каже один із туристів.

В результаті, птах покинув човен після того, як косатки перестали пливти за судном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 70-річної самки альбатроса вилупилось пташеня



