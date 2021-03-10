В Антарктиді пінгвін заскочив у човен до туристів, втікаючи від косатки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Антарктиді пінгвін, рятуючись від голодних косаток, заскочив у човен, повний туристів. Відпочиваючі зняли відео неймовірного видовища. Про це розповідає The Sun, повідомляє УНН.
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На екскурсії протокою Герлаш в Антарктиді, туристи зафіксували кадри як пінгвін намагається втекти від голодних косаток і застрибує в човен, що повен людей.
Спочатку бідолашний не зміг заскочити в судно: він вдарився в борт і впав у воду. Друга спроба виявилась вдалою.
Люди були вражені таким видовищем.
Цитата:
"Це було божевільно бачити особисто. Це було як перегляд епізоду National Geographic на місці. Я думаю, що пінгвін мав велике полегшення після втечі", - каже один із туристів.
В результаті, птах покинув човен після того, як косатки перестали пливти за судном.
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