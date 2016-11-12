В аннексированном Крыму заявили о начале поставок газа в Геническ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского главы Крыма сообщает РИА Новости, передает УНН.
"После осуществления всех необходимых технических и регламентных работ по команде вице-премьера крымского правительства Олега Казурина главный инженер управления магистральных газопроводов "Черноморнефтегаза" открыл кран", - говорится в сообщении.
Как отмечается, таким образом, в 20:28 по московскому времени подача газа была организована.
"Поставка газа осуществлена", - сказано в сообщении.