В аннексированном Крыму заявили о начале поставок газа в Геническ

"После осуществления всех необходимых технических и регламентных работ по команде вице-премьера крымского правительства Олега Казурина главный инженер управления магистральных газопроводов "Черноморнефтегаза" открыл кран", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом, в 20:28 по московскому времени подача газа была организована.

"Поставка газа осуществлена", - сказано в сообщении.