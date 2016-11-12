В анексованому Криму заявили про початок поставок газу в Генічеськ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України. Про це з посиланням на прес-служба російського глави Криму повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Після здійснення всіх необхідних технічних і регламентних робіт по команді віце-прем'єра кримського уряду Олега Казуріна головний інженер управління магістральних газопроводів "Чорноморнафтогазу" відкрив кран", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, таким чином, о 20:28 за московським часом подача газу була організована.
"Поставка газу здійснена", - сказано у повідомленні.