В АМКУ прокомментировали дела против МАУ

Речь идет об исследовании, которое инициировало Киевское областное отделение АМКУ в марте текущего года. Оно касается новых правил перевозки багажа и ручной клади, по которым пассажиры с незарегистрированным багажом могут взять с собой на борт самолета лишь 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Также по этим правилам каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, предварительно оплатив ее провоз сбор в размере 15 евро.

При этом, любые принадлежности должны быть упакованы в ручную кладь.

"В обоснование таких изменений компании ссылаются на необходимость обеспечения дешевизны билетов. Но МАУ никогда не позиционировал себя как перевозчик-лоукостер", - отмечал тогда председатель Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

В АМКУ подчеркнули, что введение новых правил никак не повлияло на цену билетов и качество услуг.

Совершение действий, определенных законом как недобросовестная конкуренция влечет за собой наложение штрафа в размере до 5% дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятия за последний отчетный год. Впрочем, пока исследование еще продолжается, сообщили УНН в АМКУ.

Также в Антимонопольном комитете отметили, что ведомство пока не принимало решения о признании МАУ занимающим монопольное (доминирующее) положение.

В то же время, эксперты говорят, что сейчас судьба МАУ на рынке авиаперевозок составляет 60-70%. При этом, монополистом АМКУ может признать компанию, которая имеет долю от 35%.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине больше не будет монополистов.

В то же время, как писал УНН, кроме МАУ, монолистамы могут быть признаны компании Виктора Пинчука, Рината Ахметова, Олега Бахматюка, семьи Гереги.

Также напомним, МАУ будет просить у государства денежной помощи. По словам председателя Наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, через облет РФ по 2014-2019 годы авиакомпания потеряла около 216 млн долл. Теперь же в МАУ хотят, чтобы ущерб от облетов им компенсировало государство, и они уверены, что власть включит это в бюджет страны на 2020 год. Впрочем, в Кабмине говорят, что впервые об этом слышат.

Справка. Авиакомпания МАУ связана с так называемой группой "Приват", которая аффилирована с бизнесменом Игорем Коломойским.