В АМКУ прокоментували справи проти МАУ

Йдеться про дослідження, яке ініціювало Київське обласне відділення АМКУ у березні поточного року. Воно стосується нових правил перевезення багажу та ручної поклажі, за якими пасажири з незареєстрованим багажем можуть взяти з собою на борт літака лише 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Також за цими правилами кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її провезення збір у розмірі 15 євро.

При цьому, будь-які додаткові речі мають бути упаковані в ручну поклажу.

"В обґрунтування таких змін компанії посилаються на необхідність забезпечення дешевизни квитків. Але МАУ ніколи не позиціонував себе як перевізник-лоукостер", - наголошував тоді голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

В АМКУ підкреслили, що запровадження нових правил ніяк не вплинуло на ціну квитків та якість послуг.

Вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік. Втім, наразі дослідження ще триває, повідомили УНН в АМКУ.

Також в Антимонопольному комітеті зазначили, що відомство поки не приймало рішення про визнання МАУ таким, що займає монопольне (домінуюче) становище.

Водночас, експерти кажуть, що нині доля МАУ на ринку авіаперевезень складає 60-70%. При цьому, монополістом АМКУ може визнавати компанію, яка має долю від 35%.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні більше не буде монополістів.

Водночас, як писав УНН, окрім МАУ, монолістами можуть бути визнані компанії Віктора Пінчука, Ріната Ахметова, Олега Бахматюка, родини Гереги.

Також нагадаємо, МАУ буде просити у держави грошової допомоги. За словами голови Наглядової ради МАУ Арона Майберга, через обліт РФ за 2014-2019 роки авіакомпанія втратила близько 216 млн дол. Тепер же у МАУ хочуть, щоб збиток від обльотів їм компенсувала держава, і вони впевнені, що влада включить це в бюджет країни на 2020 рік. Втім, у Кабміні кажуть, що вперше про це чують.

Довідка. Авіакомпанія МАУ пов’язана з так званою групою "Приват", яка афілійована з бізнесменом Ігорем Коломойським.