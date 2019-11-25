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В АМКУ показали динамику производства курятины

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Производство мяса птицы в Украине растет ежегодно, сообщает Антимонопольный комитет Украины, передает УНН.

Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, в АМКУ сообщили, что в 2016 году в Украине было произведено 1 млн 167 тыс. тонн мяса птицы, в 2017-м - 1 млн 185 тыс. тонн (+1,5%), в 2018-м - 1 млн 259 тыс. тонн продукта (+6,2%).

Поэтому, в сфере птицеводства прослеживается положительная динамика, констатировали в Комитете.

В то же время, производство свинины с 2016-го по 2018 год упало на 6% - до 703 тыс. тонн в год. Производство говядины и телятины также сократилось - на 4,5%, до 359 тыс. тонн в год.

В АМКУ сообщили, что в течение последних трех лет в Украине было произведено 4 млн 624 тыс. тонн мяса всех видов, из которых 2 млн 352 тыс. тонн мяса птицы, 1 млн 484 тыс. тонн мяса свиней и 740 тыс. тонн мяса говядины и телятины.

Таким образом, мясо птицы занимает 50,8% рынка мяса в Украине, мясо свинины - 32,09%, мясо говядины и телятины - 16%.

Напомним, за последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

За 8 месяцев этого года Украина заработала 123 млн евро на поставках курятины в страны Евросоюза.

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