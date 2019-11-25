В АМКУ показали динаміку виробництва курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Виробництво м'яса птиці в Україні зростає щороку, повідомляє Антимонопольний комітет України, передає УНН.
Посилаючись на дані Державної служби статистики, в АМКУ поінформували, що у 2016 році в Україні було вироблено 1 млн 167 тис. тонн м'яса птиці, у 2017-му - 1 млн 185 тис. тонн (+ 1,5%), у 2018-му - 1 млн 259 тис. тонн продукту (+6,2%).
Тож, у сфері птахівництва простежується позитивна динаміка, констатували у Комітеті.
Водночас, виробництво свинини з 2016-го по 2018 рік впало на 6% - до 703 тис. тонн за рік. Виробництво яловичини і телятини також скоротилося - на 4,5%, до 359 тис. тонн на рік.
В АМКУ поінформували, що протягом останніх трьох років в Україні було вироблено 4 млн 624 тис. тонн м'яса всіх видів, з яких 2 млн 352 тис. тонн м'яса птиці, 1 млн 484 тис. тонн м'яса свиней та 740 тис. тонн м'яса яловичини й телятини.
Таким чином, м'ясо птиці займає 50,8% ринку виробництва м'яса в Україні, м'ясо свинини - 32,09%, м'ясо яловичини й телятини - 16%.
Нагадаємо, за останні п’ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.
У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.
За 8 місяців цього року Україна заробила 123 млн євро на поставках курятини в країни Євросоюзу.