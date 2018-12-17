В Афинах произошел сильный взрыв возле офиса телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Взрыв произошел возле офиса телеканала Skai TV в грецкой столице Афинах в ночь на понедельник, причинив серьезный ущерб зданию, обошлось без раненых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ekathimerini.
Взрыв произошел возле офиса телеканала в Нео Фалиро в Афинах в 2:40 по местному времени.
Персонал был эвакуирован с помещения после анонимных звонков с предупреждениями в другие СМИ в 2 часа ночи.
Взрывное устройство было помещено в рюкзак и оставлено на тротуаре возле офиса телекомпании.
Сила взрыва была такой сильной, что взрывной волной выбило окна на пятом этаже здания.
"Они хотели нанести ущерб демократии и, возможно, лишить людей жизни", - сказала заместитель министра защиты граждан страны Катерина Папакоста.