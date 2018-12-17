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В Афинах произошел сильный взрыв возле офиса телеканала

Киев • УНН

 • 9557 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Взрыв произошел возле офиса телеканала Skai TV в грецкой столице Афинах в ночь на понедельник, причинив серьезный ущерб зданию, обошлось без раненых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ekathimerini.

В Афинах произошел сильный взрыв возле офиса телеканала

Взрыв произошел возле офиса телеканала в Нео Фалиро в Афинах в 2:40 по местному времени.

Персонал был эвакуирован с помещения после анонимных звонков с предупреждениями в другие СМИ в 2 часа ночи.

Взрывное устройство было помещено в рюкзак и оставлено на тротуаре возле офиса телекомпании.

Сила взрыва была такой сильной, что взрывной волной выбило окна на пятом этаже здания.

"Они хотели нанести ущерб демократии и, возможно, лишить людей жизни", - сказала заместитель министра защиты граждан страны Катерина Папакоста.

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