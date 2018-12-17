В Афінах стався потужний вибух біля офісу телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вибух стався біля офісу телеканалу Skai TV у грецькій столиці Афінах у ніч на понеділок, завдавши серйозної шкоди будівлі, обійшлося без поранених. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ekathimerini.
Вибух стався біля офісу телеканалу у Нео Фаліро в Афінах о 2:40 за місцевим часом.
Персонал був евакуйований з приміщення після анонімних дзвінків з попередженнями в інші ЗМІ о 2 годині ночі.
Вибуховий пристрій було поміщено у рюкзак і залишено на тротуарі біля офісу телекомпанії.
Сила вибуху була такою сильною, що вибуховою хвилею вибило вікна на п'ятому поверсі будівлі.
"Вони хотіли завдати шкоди демократії і, можливо, позбавити людей життя", - сказала заступник міністра захисту громадян країни Катерина Папака.