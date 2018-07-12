В Афганистане сошел оползень: есть жертвы

По словам вице-губернатора, бедствие произошло около часа ночи. Причиной оползня чиновник назвал таяние снегов на горных вершинах, отметив, что список погибших может увеличиться. В результате катаклизма разрушено по меньшей мере 400 домов.

Садики не прокомментировал ситуацию вокруг пропавших без вести, сказав лишь, что власти направили в район бедствия спасательный отряд.



Причиной катастрофы также называют наводнение, вызванное прорывом дамбы.

Основную часть ландшафта провинции Панджшер составляют горы. Здесь часто возникают вызываемые таянием снегов наводнения и сели.



Об этом сообщает УНН, число жертв проливных дождей на западе Японии достигло 200 человек.