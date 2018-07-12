В Афганистане сошел оползень: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Ночью со среды на четверг в афганской провинции Панджшер 10 человек стали жертвами схода масштабного оползня. Об этом сообщил журналистам заместитель главы администрации региона Мохаммад Амин Садики, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По словам вице-губернатора, бедствие произошло около часа ночи. Причиной оползня чиновник назвал таяние снегов на горных вершинах, отметив, что список погибших может увеличиться. В результате катаклизма разрушено по меньшей мере 400 домов.
Садики не прокомментировал ситуацию вокруг пропавших без вести, сказав лишь, что власти направили в район бедствия спасательный отряд.
Причиной катастрофы также называют наводнение, вызванное прорывом дамбы.
Основную часть ландшафта провинции Панджшер составляют горы. Здесь часто возникают вызываемые таянием снегов наводнения и сели.
Об этом сообщает УНН, число жертв проливных дождей на западе Японии достигло 200 человек.