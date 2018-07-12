В Афганістані стався зсув: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У ніч з середи на четвер в афганській провінції Панджшер 10 людей стали жертвами сходу масштабного обвалу. Про це повідомив журналістам заступник глави адміністрації регіону Мохаммад Амін Садки, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За словами віце-губернатора, лихо сталося близько першої години ночі. Причиною зсуву чиновник назвав танення снігів на гірських вершинах, зазначивши, що список загиблих може збільшитися. В результаті катаклізму зруйновано щонайменше 400 будинків.
Садки не прокоментував ситуацію навколо зниклих без вести, сказавши лише, що влада направила в район лиха рятувальний загін.
Причиною катастрофи також називають повінь, викликану проривом дамби.
Основну частину ландшафту провінції Панджшер складають гори. Тут часто виникають викликані таненням снігів повені і селі.
Про це повідомляє УНН, число жертв проливних дощів на заході Японії досягло 200 осіб.