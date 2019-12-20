В Афганистане произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Афганистане произошло землетрясение мощностью 6,1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 113 километрах от столицы Афганистана - Кабула, и залегал на глубине 214 км. Население города составляет 3 млн человек.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, у берегов Гватемалы произошло землетрясение.