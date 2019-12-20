В Афганистане произошло землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 113 километрах от столицы Афганистана - Кабула, и залегал на глубине 214 км. Население города составляет 3 млн человек.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, у берегов Гватемалы произошло землетрясение.