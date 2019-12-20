В Афганістані стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Афганістані стався землетрус потужністю 6,1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований за 113 кілометрів від столиці Афганістану - Кабула, і залягав на глибині 214 км. Населення міста становить 3 млн людей.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, біля берегів Гватемали стався землетрус.