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В Афганістані стався землетрус

В Афганістані стався землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Афганістані стався землетрус потужністю 6,1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований за 113 кілометрів від столиці Афганістану - Кабула, і залягав на глибині 214 км. Населення міста становить 3 млн людей.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, біля берегів Гватемали стався землетрус.

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