Біля берегів Гватемали стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Біля берегів Гватемали стався землетрус потужністю 5,9. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований на узбережжі, за 113 кілометрів від міста Гватемала, і залягав на глибині 67 км. Населення міста становить 995 тис. людей.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, на Філіппінах внаслідок потужного землетрусу загинула дитина: є поранені.