У берегов Гватемалы произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. У берегов Гватемалы произошло землетрясение мощностью 5,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на побережье, в 113 километрах от города Гватемала, и залегал на глубине 67 км. Население города составляет 995 тыс. человек.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, на Филиппинах в результате мощного землетрясения погиб ребенок: есть раненые.