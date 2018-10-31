В Афганистане разбился военный вертолет, 20 погибших

"Вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны. Все 20 человек, находившиеся на борту, погибли", - сказано в сообщении.



Как сообщил представитель администрации губернатора провинции Насер Мехди, вертолет упал сразу после взлета в районе города Анар-Дара.



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Вертолет летел в провинцию Герат, и на его борту находились военные и члены совета провинции Фарах.



Напомним, вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям упал в Красноградском районе Харьковской области.



Напомним, на Трухановом острове в Киеве упал вертолет. В результате пострадали два человека. У одного из травмированных, а именно пилота, по предварительной информации, перелом ноги, другой пострадавший вылез из вертолета самостоятельно. Им повезло остаться в живых, поскольку падение произошло в месте, где есть деревья. Как стало известно, что вертолет был исправен и накануне взлета прошел все необходимые технические проверки.



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