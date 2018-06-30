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В Афганистане объявили о прекращении перемирия с "Талибаном"

В Афганистане объявили о прекращении перемирия с "Талибаном"

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Власти Афганистана заявили о завершении режима прекращения огня с радикальным исламистским движением "Талибан". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Теперь афганская армия может восстановить все военные операции против талибов, заявил президент страны Ашраф Гани.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 до 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, потом перемирие было продлено до 29 июня.

В свою очередь, лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие только в течение трех праздничных дней 15-17 июня. Впрочем, во время перемирия в Афганистане было совершено несколько кровавых нападений с десятками погибших, включая самих талибов.

17 июня "Талибан" заявил об отказе соблюдать объявленное Кабулом перемирие. В течение последней недели более 60 представителей афганских сил безопасности погибли в результате атак талибов.

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