В Афганистане объявили о прекращении перемирия с "Талибаном"

Теперь афганская армия может восстановить все военные операции против талибов, заявил президент страны Ашраф Гани.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 до 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, потом перемирие было продлено до 29 июня.

В свою очередь, лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие только в течение трех праздничных дней 15-17 июня. Впрочем, во время перемирия в Афганистане было совершено несколько кровавых нападений с десятками погибших, включая самих талибов.

17 июня "Талибан" заявил об отказе соблюдать объявленное Кабулом перемирие. В течение последней недели более 60 представителей афганских сил безопасности погибли в результате атак талибов.