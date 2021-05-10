В аэропорту Ванкувера произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В результате стрельбы в аэропорту канадского города Ванкувер погиб человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
“Возле терминала внутренних рейсов был застрелен мужчина”, - сообщила Объединенная группа по расследованию убийств (IHIT) полиции в Twitter.
Как отмечается, неизвестные открыли стрельбу рядом с одним из терминалов аэропорта. В результате инцидента погиб один человек. На данный момент сотрудники полиции начали расследование произошедшего.
Отмечается также, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме, все авиарейсы выполняются без задержек.
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