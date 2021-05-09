В Колорадо семь человек погибли при стрельбе на вечеринке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье на вечеринке в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Об этом сообщается на сайте местной полиции, передает УНН.
Что известно
По этой информации, правоохранительные органы отреагировали на вызов в 00:18 (9:18 по времени Киева). Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в трейлере, где проходила вечеринка в честь дня рождения, шесть убитых и одного тяжело раненного в результате стрельбы. Пострадавший был госпитализирован, позже он скончался в больнице.
Детали
Согласно данным полиции, нападавший, устроивший стрельбу, был одним из участников праздника. Он, вероятно, покончил с собой.
Мотивы стрельбы пока не установлены, полиция начала расследование инцидента.
Напомним
По меньшей мере пять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Авентура, штат Флорида.