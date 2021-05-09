У Колорадо семеро людей загинули при стрільбі на вечірці

Що відомо

За цією інформацією, правоохоронні органи відреагували на виклик в 00:18 (9:18 за часом Києва). Поліцейські, що прибули на місце події, виявили в трейлері, де проходила вечірка на честь дня народження, шість вбитих і одного тяжко пораненого в результаті стрілянини. Потерпілий був госпіталізований, пізніше він помер у лікарні.

Деталі

Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята. Він, імовірно, наклав на себе руки.

Мотиви стрілянини поки не встановлено, поліція почала розслідування інциденту.

Нагадаємо

Щонайменше п’ять людей постраждали при стрілянині в торговому центрі в місті Авентура, штат Флорида.