В аеропорту Ванкувера сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В результаті стрілянини в аеропорту канадського міста Ванкувер загинула людина. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
"Біля терміналу внутрішніх рейсів був застрелений чоловік", - повідомила Об'єднана група з розслідування вбивств (IHIT) поліції в Twitter.
Як зазначається, невідомі відкрили стрілянину поруч з одним з терміналів аеропорту. В результаті інциденту загинула одна людина. На даний момент співробітники поліції почали розслідування події.
Відзначається також, що аеропорт продовжує роботу в штатному режимі, всі авіарейси виконуються без затримок.
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