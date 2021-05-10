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В аеропорту Ванкувера сталася стрілянина

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КИЇВ. 10 травня. УНН. В результаті стрілянини в аеропорту канадського міста Ванкувер загинула людина. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

"Біля терміналу внутрішніх рейсів був застрелений чоловік", - повідомила Об'єднана група з розслідування вбивств (IHIT) поліції в Twitter.

Як зазначається, невідомі відкрили стрілянину поруч з одним з терміналів аеропорту. В результаті інциденту загинула одна людина. На даний момент співробітники поліції почали розслідування події.

Відзначається також, що аеропорт продовжує роботу в штатному режимі, всі авіарейси виконуються без затримок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Колорадо сім людей загинули при стрільбі на вечірці

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