В аэропорту "Киев" задержали иностранца, который разыскивался за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина Грузии, который разыскивался за убийство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, при оформлении в аэропорту "Киев" пассажиров рейса "Тбилиси-Киев" пограничники обнаружили гражданина Грузии, в отношении которого сработала база данных Интерпола. В ходе проверки сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина 1969 года рождения находится в международном розыске за совершение убийства. Гражданина пограничники сразу же задержали и передали представителям Национальной полиции.