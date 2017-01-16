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В аэропорту "Киев" задержали иностранца, который разыскивался за убийство

В аэропорту "Киев" задержали иностранца, который разыскивался за убийство

Киев • УНН

 • 7117 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина Грузии, который разыскивался за убийство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, при оформлении в аэропорту "Киев" пассажиров рейса "Тбилиси-Киев" пограничники обнаружили гражданина Грузии, в отношении которого сработала база данных Интерпола. В ходе проверки сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина 1969 года рождения находится в международном розыске за совершение убийства. Гражданина пограничники сразу же задержали и передали представителям Национальной полиции.

 

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