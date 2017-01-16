В аеропорту “Київ” затримали іноземця, який розшукувався за вбивство

Так, під час оформлення в аеропорту “Київ” пасажирів рейсу “Тбілісі-Київ” прикордонники виявили громадянина Грузії, стосовно якого спрацювала база даних Інтерполу. В ході перевірки співробітники Держприкордонслужби встановили, що чоловік 1969 року народження знаходиться у міжнародному розшуку за скоєння вбивства. Громадянина охоронці кордону одразу ж затримали та передали представникам Національної поліції.