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В аеропорту “Київ” затримали іноземця, який розшукувався за вбивство

В аеропорту “Київ” затримали іноземця, який розшукувався за вбивство

Київ • УНН

 • 7119 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. В аеропорту “Київ” прикордонники затримали громадянина Грузії, який розшукувався за вбивство. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, під час оформлення в аеропорту “Київ” пасажирів рейсу “Тбілісі-Київ” прикордонники виявили громадянина Грузії, стосовно якого спрацювала база даних Інтерполу. В ході перевірки співробітники Держприкордонслужби встановили, що чоловік 1969 року народження знаходиться у міжнародному розшуку за скоєння вбивства. Громадянина охоронці кордону одразу ж затримали та передали представникам Національної поліції.

 

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