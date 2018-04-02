В аэропорту Будапешта столкнулись пассажирские автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа столкнулись два пассажирских автобуса, два человека госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Maszol.
На терминале 2B столкнулись два автобуса, перевозивших пассажиров. В больницу доставили 9 человек с подозрениями на переломы различной тяжести, но госпитализировали только двух.
Большинство пострадвших - граждане Румынии.
Как сообщал УНН, на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
31 марта, вблизи села Бедевля Тячевского района произошло ДТП, в результате которой погибла местная жительница, еще пять человек, среди которых дети, оказались в больнице.