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В аеропорту Будапешта зіштовхнулися пасажирські автобуси

В аеропорту Будапешта зіштовхнулися пасажирські автобуси

Київ • УНН

 • 8702 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Будапештському міжнародному аеропорту імені Ференца Ліста зіштовхнулися два пасажирські автобуси, двох людей госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на Maszol.

Посередині терміналу 2B зіштовхнулися два автобуси, які перевозили пасажирів. У лікарню доставили 9 осіб з підозрами на переломи різної тяжкості, але госпіталізовано було лише двох.

Більшість постраждалих - громадяни Румунії.

Як повідомляв УНН, на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ратівці Ужгородського району сталася ДТП, внаслідок якої загинуло двоє осіб. 

31 березня, поблизу села Бедевля Тячівського району сталася ДТП, внаслідок якої загинула місцева мешканка, ще п'ятеро осіб, серед яких діти, опинилися у лікарні.

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