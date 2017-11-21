В аэропорту Амстердама произошел сбой в системе: десятки рейсов задерживаются
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Технические проблемы в аэропорту Схипхол в Амстердаме задержали десятки рейсов в один из самых загруженных аэропортов Европы. Об этом сообщил национальный диспетчер воздушного движения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, пресс-секретарь Управления воздушного движения Нидерландов не смогла описать проблемы или сказать, сколько времени потребуется для их решения.
В основном проблемы затронули входящие рейсы. Крупнейшая авиакомпания Air France-KLM заявила, что отменила 10 рейсов и ожидала дальнейших обновлений от диспетчеров воздушного движения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье уже несколько часов не может вылететь самолет в Египет
На своем веб-сайте Eurocontrol, организация Европы по координации и планированию управления воздушным движением, показала, что большое количество рейсов в Схипхол было отложено на более 30 минут. В уведомлении говорится, что самолеты могут переадресовываться в другие аэропорты.