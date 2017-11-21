В аэропорту Амстердама произошел сбой в системе: десятки рейсов задерживаются

Так, пресс-секретарь Управления воздушного движения Нидерландов не смогла описать проблемы или сказать, сколько времени потребуется для их решения.

В основном проблемы затронули входящие рейсы. Крупнейшая авиакомпания Air France-KLM заявила, что отменила 10 рейсов и ожидала дальнейших обновлений от диспетчеров воздушного движения.

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На своем веб-сайте Eurocontrol, организация Европы по координации и планированию управления воздушным движением, показала, что большое количество рейсов в Схипхол было отложено на более 30 минут. В уведомлении говорится, что самолеты могут переадресовываться в другие аэропорты.