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В аеропорту Амстердама стався збій в системі: десятки рейсів затримуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Технічні проблеми в аеропорту Схіпхол в Амстердамі затримали десятки рейсів в одному з найзавантаженіших аеропортів Європи. Про це повідомив національний диспетчер повітряного руху, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, прес-секретар Управління повітряного руху Нідерландів не змогла описати проблеми або сказати, скільки часу буде потрібно для їх вирішення.

В основному проблеми торкнулися вхідних рейсів. Найбільша авіакомпанія Air France-KLM заявила, що скасувала 10 рейсів і очікувала подальших оновлень від диспетчерів повітряного руху.

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На своєму веб-сайті Eurocontrol, організація Європи з координації та планування управління повітряним рухом, показала, що велику кількість рейсів в Схіпхол було відкладено на більш ніж 30 хвилин. У повідомленні говориться, що літаки можуть переадресовуватися в інші аеропорти.

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