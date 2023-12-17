Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб
Киев • УНН
По данным Генерального штаба, украинские войска провели 89 боевых столкновений и нанесли удары по 21 объекту противника, уничтожив личный состав, вооружение и технику.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла ударов по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили
- 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- пункт управления,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- 13 артиллерийских средств,
- 2 склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника
Всего за прошедшие сутки состоялось 89 боевых столкновений на фронте.
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Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб
По данным Генерального штаба, украинские войска провели 89 боевых столкновений и нанесли удары по 21 объекту противника, уничтожив личный состав, вооружение и технику.
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