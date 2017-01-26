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В 2017 году запланирована поставка 60 единиц санитарной техники в войска - С.Полторак

В 2017 году запланирована поставка 60 единиц санитарной техники в войска - С.Полторак

Киев • УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. По заключенным контрактам в 2017 году запланирована поставка 60 единиц санитарной техники в войска, при этом ожидается поступление первых единиц уже в феврале. Об этом он сказал во время заседания Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.

"По заключенным контрактам в 2016 году спланированы поставки в войска 60 единиц санитарной техники и планируется поставка еще 40 образцов техники в 2017 году. Поступление первых машин ожидается буквально в следующем месяце", - рассказал С.Полторак.

Как сообщал УНН, министр обороны Степан Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования.

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