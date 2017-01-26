В 2017 году запланирована поставка 60 единиц санитарной техники в войска - С.Полторак

"По заключенным контрактам в 2016 году спланированы поставки в войска 60 единиц санитарной техники и планируется поставка еще 40 образцов техники в 2017 году. Поступление первых машин ожидается буквально в следующем месяце", - рассказал С.Полторак.

Как сообщал УНН, министр обороны Степан Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования.