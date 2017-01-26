В 2017 році сплановані поставки 60 одиниць санітарної техніки у війська - С.Полторак

КИЇВ. 26 січня. УНН. За укладеними контрактами в 2017 році спланована поставка 60 одиниць санітарної техніки у війська, при цьому очікується надходження перших одиниць вже в лютому. Про це він сказав під час засідання Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.