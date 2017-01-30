Уже 41% выпускников решили сдать пробное ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По состоянию на 27 января зарегистрировано 82 тыс. 105 участников пробного внешнего независимого оценивания, или около 41% выпускников общеобразовательных учебных заведений в текущем году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
В УЦОКО также напомнили, что завтра последний день регистрации на пробное тестирование.
"Завтра, 31 января, завершается регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании. По состоянию на 27 января зарегистрировано 82 тыс. 105 участников пробного тестирования (41% выпускников общеобразовательных учебных заведений 2017 года). Общее количество избранных для сдачи тестов - 134 тыс. 849", - говорится в сообщении.
Как отмечается, большинство лиц (49 тыс. 487) будут сдавать пробное тестирование по двум учебным предметам.