Уже 41% цьогорічних випускників вирішили скласти пробне ЗНО

В УЦОЯО також нагадали, що завтра останній день реєстрації на пробне тестування.

"Завтра, 31 січня, завершується реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 27 січня зареєстровано 82 тис. 105 учасників пробного тестування (41% випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року). Загальна кількість обраних для складання тестувань – 134 тис. 849", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість осіб (49 тис. 487) складатимуть пробне тестування із двох навчальних предметів.