Уже 41% цьогорічних випускників вирішили скласти пробне ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Станом на 27 січня зареєстровано 82 тис. 105 учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання, або близько 41% випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
В УЦОЯО також нагадали, що завтра останній день реєстрації на пробне тестування.
"Завтра, 31 січня, завершується реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 27 січня зареєстровано 82 тис. 105 учасників пробного тестування (41% випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року). Загальна кількість обраних для складання тестувань – 134 тис. 849", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, більшість осіб (49 тис. 487) складатимуть пробне тестування із двох навчальних предметів.