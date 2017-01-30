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Уже 41% цьогорічних випускників вирішили скласти пробне ЗНО

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Станом на 27 січня зареєстровано 82 тис. 105 учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання, або близько 41% випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

В УЦОЯО також нагадали, що завтра останній день реєстрації на пробне тестування.

"Завтра, 31 січня, завершується реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 27 січня зареєстровано 82 тис. 105 учасників пробного тестування (41% випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року). Загальна кількість обраних для складання тестувань – 134 тис. 849", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість осіб (49 тис. 487) складатимуть пробне тестування із двох навчальних предметів.

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