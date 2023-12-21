Уже 15 погибших: чешские СМИ выяснили, кто устроил стрельбу в Праге
Киев • УНН
24-летний студент философского факультета Давид Козак устроил массовую стрельбу в центре Праги, в результате которой погибло более 15 человек и 24 получили ранения.
Вероятно, стрельбу с большим количеством жертв в центре Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, мог осуществить 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак. Об этом со ссылкой на чешское издание Novinky.cz, передает УНН.
Детали
Предварительно парня объявили в розыск делу, связанному с насильственной смертью в поселке Кладенско. Впоследствии выяснилось, что Козак, скорее всего, и был стрелком в чешской столице, который убил по меньшей мере десять человек и ранил десятки, говорится в публикации
Стрельба в центре Праги: информация о пострадавших украинцах не поступала21 декабрь 2023, 16:16 • 18187 просмотров
Согласно информации, обнародованной полицией в связи с розыском, Козак должен был быть вооружен. Также отмечается, что мотив преступника, который сегодня открыл стрельбу в Праге в школе, неизвестен.
Казак получил степень бакалавра истории и европейских исследований, а затем продолжил степень магистра истории. Он специализировался на истории Польши.
Дополнение
Руководитель полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что по состоянию на вечер количество погибших в результате стрельбы в Карловом университете Праги превысило 15, еще 24 человека находятся под наблюдением врачей.
Также, по словам главы чешской полиции, операция правоохранителей продолжается. В частности они обследуют здание Карлова университета на предмет возможной взрывчатки.
Напомним,
Полиция Чехии сегодня сообщила, что в центре Праги, на площади Яна Палаха, произошла стрельба. В связи с инцидентом правоохранители перекрыли площадь и прилегающую к университету территорию.
Впоследствии стало известно, что злоумышленник был обезврежен правоохранителями, а из здания начали эвакуацию.
Уже 15 погибших: чешские СМИ выяснили, кто устроил стрельбу в Праге
24-летний студент философского факультета Давид Козак устроил массовую стрельбу в центре Праги, в результате которой погибло более 15 человек и 24 получили ранения.
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