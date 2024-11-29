Ужасно и возмутительно: Байден осудил массированную атаку рф по Украине
Киев • УНН
Президент США осудил массированную атаку РФ на Украину из почти 200 ракет и дронов. Байден подтвердил приоритетность поставок ПВО и других критических ресурсов для Украины.
Президент США Джо Байден осудил массированную ракетно-дроновую атаку рф на Украину, произошедшую в ночь на 28 ноября. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает УНН.
"Ужасным "и" возмутительным " назвал Джо Байден запуск Россией почти 200 ракет и беспилотников по украинским городам и энергетической инфраструктуре в ночь на 28 ноября.
"Это нападение является возмутительным и является еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии" ,
Действующий президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу.
"В этот день мое послание украинскому народу четкое: Соединенные Штаты поддерживают вас. В начале этого года по моему указанию Соединенные Штаты начали уделять приоритет экспорту ПВО, поэтому они в первую очередь идут в Украину",
Байден также отметил усилия своей администрации, направленные на усиление энергетической устойчивости Украины в преддверии зимы, а также предоставление других критически важных ресурсов, в частности артиллерии, ракет и бронетехники.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что в ночь на 28 ноября российские войска совершили 11 из начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему, в результате которой были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.