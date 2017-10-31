УЗ планирует расширить парк скоростных Интерсити

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37205 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101315 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154338 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116007 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104085 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107010 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153063 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
УЗ планирует расширить парк скоростных Интерсити

УЗ планирует расширить парк скоростных Интерсити

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. "Укрзализныця" намерена в 2018-2020 годах приобрести 10 скоростных электропоездов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

 

Компания рассматривает возможность приобретения как скоростных поездов отечественного производства, так и мировых производителей.

В целом, с начала внедрения скоростного движения в Украине (2012 год - ред.) поездами категории "Интерсити" и "Интерсити+" перевезли 15,5 млн пассажиров, из них почти 4 млн пассажиров за 9 месяцев этого года.

"В настоящее время скоростные поезда курсируют по следующим маршрутам: Киев – Харьков, Киев – Запорожье, Киев – Покровск, Киев – Львов, Киев – Львов (через Тернополь), Киев – Перемышль (Польша), Киев – Одесса, Киев – Кривой Рог и Киев – Константиновка", - рассказали в УЗ.

Напомним, в поездах Интерсити и Интерсити+ питание пассажиров сегодня обеспечивает компания WOG.

Всего таких поездов насчитывается 14. В среднем обед пассажиру Интерсити обходится от 20 до 80 грн. В дальнейшем, как сообщили в WOG, компания планирует обеспечивать питанием пассажиров не только ж/д, но и автобусных перевозок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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