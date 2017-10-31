УЗ планирует расширить парк скоростных Интерсити

Компания рассматривает возможность приобретения как скоростных поездов отечественного производства, так и мировых производителей.

В целом, с начала внедрения скоростного движения в Украине (2012 год - ред.) поездами категории "Интерсити" и "Интерсити+" перевезли 15,5 млн пассажиров, из них почти 4 млн пассажиров за 9 месяцев этого года.

"В настоящее время скоростные поезда курсируют по следующим маршрутам: Киев – Харьков, Киев – Запорожье, Киев – Покровск, Киев – Львов, Киев – Львов (через Тернополь), Киев – Перемышль (Польша), Киев – Одесса, Киев – Кривой Рог и Киев – Константиновка", - рассказали в УЗ.

Напомним, в поездах Интерсити и Интерсити+ питание пассажиров сегодня обеспечивает компания WOG.

Всего таких поездов насчитывается 14. В среднем обед пассажиру Интерсити обходится от 20 до 80 грн. В дальнейшем, как сообщили в WOG, компания планирует обеспечивать питанием пассажиров не только ж/д, но и автобусных перевозок.