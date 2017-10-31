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УЗ планує розширити парк швидкісних Інтерсіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. "Укрзалізниця" має намір в 2018-2020 роках придбати 10 швидкісних електропоїздів, передає УНН з посиланням на прес-службу УЗ.

Компанія розглядає можливість придбання як швидкісних поїздів вітчизняного виробництва, так і світових виробників.
В цілому, з початку впровадження швидкісного руху в Україні (2012 рік - ред.) Поїздами категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" перевезли 15,5 млн пасажирів, з них майже 4 млн пасажирів за 9 місяців цього року.

"В даний час швидкісні поїзди курсують за такими маршрутами: Київ - Харків, Київ - Запоріжжя, Київ - Покровський, Київ - Львів, Київ - Львів (через Тернопіль), Київ - Перемишль (Польща), Київ - Одеса, Київ - Кривий Ріг і Київ - Костянтинівка", - розповіли в УЗ.

Нагадаємо, в поїздах Інтерсіті і Інтерсіті + харчування пасажирів сьогодні забезпечує компанія WOG.

Всього таких поїздів налічується 14. У середньому обід пасажиру Інтерсіті обходиться від 20 до 80 грн. Надалі, як повідомили в WOG, компанія планує забезпечувати харчуванням пасажирів не тільки ж/д, а й автобусних перевезень.

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