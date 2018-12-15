УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Шахтера" из-за поведения болельщиков

“Шахтер” обвиняют в нарушении двух регламентных пунктов: бросание болельщиками на поле посторонних предметов и использования пиротехники.

Решение приняли из-за поведения болельщиков во время матча заключительного тура Лиги чемпионов против французского “Лиона”, который завершился ничьей (1:1).

Отметим, что рассмотрение данного дела назначено на 21-е февраля.