УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Шахтера" из-за поведения болельщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На сайте УЕФА появилась информация относительно открытия дисциплинарных дел против ряда клубов в том числе и донецкого “Шахтера”, сообщает УНН.
“Шахтер” обвиняют в нарушении двух регламентных пунктов: бросание болельщиками на поле посторонних предметов и использования пиротехники.
Решение приняли из-за поведения болельщиков во время матча заключительного тура Лиги чемпионов против французского “Лиона”, который завершился ничьей (1:1).
Отметим, что рассмотрение данного дела назначено на 21-е февраля.