УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти "Шахтаря" через поведінку вболівальників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На сайті УЄФА з’явилася інформація стосовно відкриття дисциплінарних справ проти ряду клубів в тому числі і донецького “Шахтаря”, повідомляє УНН.
“Шахтар” звинувачують у порушенні двох регламентних пунктів: кидання вболівальниками на поле сторонніх предметів і використання піротехніки.
Рішення прийняли через поведінку вболівальників під час матчу заключного туру Ліги чемпіонів проти французького “Ліона”, який завершився нічиєю (1:1).
Зазначимо, що розгляд даної справи призначений на 21-ше лютого.