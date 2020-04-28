УЕФА выделил финансовую помощь европейским ассоциациям

Программа помощи HatTrick обычно выделяет средства национальным ассоциациям на покрытие операционных расходов и для целевого развития конкретных областей футбола. На этот раз УЕФА решил позволить ассоциациям самым определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния эпидемии коронавируса на футбол на всех уровнях.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, которые будут уместны в их конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации в 4,3 млн евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в котором они сочтут нужным", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Справка: программа помощи УЕФА HatTrick - одна из крупнейших программ солидарности и развития, когда-либо запущенных спортивными организациями. Она появилась после Евро-2004 в Португалии и базировалась на простой идее реинвестирования значительной части доходов от проведения чемпионатов Европы в развитие футбола тремя различными способами (отсюда и название программы): инвестициями, образованием и обменом знаниями. Общий объем средств, выделенных национальным ассоциациям программе HatTrick до 2024 года, достигнет 2,6 млрд евро.