УЄФА виділив фінансову допомогу європейським асоціаціям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Європейський футбольний союз (УЄФА) виділив 55 національним асоціаціям 236,5 млн євро на допомогу в боротьбі з наслідками COVID-19 в своїх країнах. Про це пише УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Програма допомоги HatTrick зазвичай виділяє кошти національним асоціаціям на покриття операційних витрат і для цільового розвитку конкретних областей футболу. На цей раз УЄФА вирішив дозволити асоціаціям самим визначити, які завдання потребують першочергового вирішення в світлі негативного впливу епідемії коронавірусу на футбол на всіх рівнях.
"Наш вид спорту зіткнувся з безпрецедентним випробуванням, викликаним кризою COVID-19. УЄФА хоче допомогти своїм асоціаціям відповісти на виклик тими способами, які будуть доречні в їх конкретних випадках. Як результат, ми вирішили виплатити кожній асоціації до 4,3 млн євро за наступний сезон і залишок поточного, а також в рамках програми фінансування інвестицій. Ці кошти можуть бути використані нашими асоціаціями на відновлення футбольного співтовариства в тому вигляді, в якому вони вважатимуть за потрібне", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.
Довідка УНН: програма допомоги УЄФА HatTrick - одна з найбільших програм солідарності і розвитку, коли-небудь запущених спортивними організаціями. Вона з'явилася після ЄВРО-2004 в Португалії і базувалася на простій ідеї реінвестування значної частини доходів від проведення чемпіонатів Європи в розвиток футболу трьома різними способами (звідси і назва програми): інвестиціями, освітою і обміном знаннями. Загальний обсяг коштів, виділених національним асоціаціям програмою HatTrick до 2024 року, досягне 2,6 млрд євро.