Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

Правительство Норвегии 10 января представило "Уведомление об общей готовности к кризису и войне". Документ заключили на фоне войны россии против Украины. В нем рекомендуется увеличить количество призывников Гражданской обороны, подготовиться к киберугрозам и планировать укрытие в новых зданиях. Об этом информирует пресс-служба Правительства Норвегии, передает УНН.

Детали

Документ представили премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре и министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель. Он содержит более 100 разноплановых рекомендаций.

За последние годы мы пережили пандемию, экстремальную погоду и компьютерные атаки. Уведомление о готовности должно помочь Норвегии лучше предотвращать такие инциденты и бороться с ними. Мы должны обеспечить, чтобы гражданское общество было готово к кризису и войне - сказал глава норвежского правительства.

В то же время Эмиль Энгер Мель назвала документ "историческим" и подчеркнула, что сейчас в Норвегии - поворотный момент и позади осталось время с 1990-х, когда готовность к вызовам основывалась на стабильном мире.

Двигаясь вперед, мы должны планировать новую эру - сказала чиновница.

По информации пресс-службы, представленное Уведомление касается не одного сектора, а содержит меры, которые касаются государственного сектора, бизнеса и всех секторов.

Гражданское общество, по мнению Правительства, должно быть готово к кризису и войне, уметь противостоять комплексным угрозам и поддерживать военные усилия Норвегии.

Среди рекомендаций норвежских властей:

представить долгосрочный план готовности к гражданским чрезвычайным ситуациям, начать подготовку уже в 2025 году;

увеличить количество призывников в Гражданской обороне с 8 000 до 12 000 в течение 8 лет;

обратиться к Стортингу (норвежский парламент - ред.) с просьбой отменить решение 1998 года о прекращении строительства укрытий. Обязать строить укрытия в новостройках;

Увеличить финансирование добровольных организаций в спасательной службе на 100 миллионов норвежских крон на 8 лет;

достичь 50 % самодостаточности к 2030 году и увеличить запас продовольственного зерна на случай чрезвычайных ситуаций на 3 месяца до 2029 года;

государство и частный сектор должны наработать схемы реагирования на серьезные киберинциденты;

в сотрудничестве с Министерством обороны Норвегии усилить контроль на море и в морском секторе;

представить стратегию усиления устойчивости к дезинформации и стратегию по нацбезопасности.

Уведомление о полной готовности было написано в условиях серьезной политической ситуации в области безопасности, характеризующейся агрессивной войной россии против Украины, войной на Ближнем Востоке, а также усилением глобальной конкуренции и соперничества между великими державами за военную, политическую, экономическую и технологическую мощь. - говорится в пресс-релизе

Отмечается, что "Уведомление об общей готовности к кризису и войне" содержит более 100 различных мероприятий.

Напомним

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