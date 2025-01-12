Збільшити кількість призовників та будувати укриття: Уряд Норвегії представив документ про підготовку до війни
Київ • УНН
Уряд Норвегії представив план готовності до кризи та війни з понад 100 заходами. План передбачає збільшення кількості призовників, будівництво укриттів та посилення кібербезпеки.
Уряд Норвегії 10 січня представив "Повідомлення про загальну готовність до кризи та війни". Документ уклали на тлі війни росії проти України. В ньому рекомендується збільшити кількість призовників Цивільної оборони, підготуватися до кіберзагроз та планувати укриття в нових будівлях. Про це інформує пресслужба Уряду Норвегії, передає УНН.
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Документ представили прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре та міністерка юстиції та громадської безпеки Емілія Енгер Мель.
За останні роки ми пережили пандемію, екстремальну погоду та комп’ютерні атаки. Повідомлення про готовність має допомогти Норвегії краще запобігати таким інцидентам і боротися з ними. Ми повинні забезпечити, щоб громадянське суспільство було готове до кризи та війни
Водночас Еміль Енгер Мель назвала документ "історичим" і наголосила, що нині в Норвегії - поворотний момент і позаду залишився час із 1990-х, коли готовність до викликів ґрунтувалася на стабільному мирі.
Рухаючись уперед, ми маємо планувати нову еру
За інформацією пресслужби, представлений Повідомлення стосується не одного сектора, а містить заходи, які торкаються державного сектору, бізнесу та всіх секторів.
Громадянське суспільство, на думку Уряду, має бути готове до кризи та війни, вміти протистояти комплексним загрозам і підтримувати військові зусилля Норвегії.
Серед рекомендацій норвезької влади:
- презентувати довгостроковий план готовності до цивільних надзвичайних ситуацій, розпочати підготовку вже у 2025 році;
- збільшити кількість призовників у Цивільній обороні з 8 000 до 12 000 протягом 8 років;
- звернутися до Стортингу (норвезький парламент - ред.) з проханням скасувати рішення 1998 року про припинення будівництва укриттів. Зобов'язати будувати укриття в новобудовах;
- Збільшити фінансування добровільних організацій у рятувальній службі на 100 мільйонів норвезьких крон на 8 років;
- досягти 50 % самодостатності до 2030 року і збільшити запас продовольчого зерна на випадок надзвичайних ситуацій на 3 місяці до 2029 року;
- держава і приватний сектор мають напрацювати схеми реагування на серйозні кіберінциденти;
- у співпраці з Міністерством оборони Норвегії посилити контроль на морі і в морському секторі;
- презентувати стратегію посилення стійкості до дезінформації і стратегію з нацбезпеки.
Повідомлення про повну готовність було написано в умовах серйозної політичної ситуації в галузі безпеки, що характеризується агресивною війною росії проти України, війною на Близькому Сході, а також посиленням глобальної конкуренції та суперництва між великими державами за військову, політичну, економічну та технологічну міць.
Зазначається, що "Повідомлення про загальну готовність до кризи та війни" містить понад 100 різних заходів.
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