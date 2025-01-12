Збільшити кількість призовників та будувати укриття: Уряд Норвегії представив документ про підготовку до війни

Уряд Норвегії 10 січня представив "Повідомлення про загальну готовність до кризи та війни". Документ уклали на тлі війни росії проти України. В ньому рекомендується збільшити кількість призовників Цивільної оборони, підготуватися до кіберзагроз та планувати укриття в нових будівлях. Про це інформує пресслужба Уряду Норвегії, передає УНН.

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Документ представили прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре та міністерка юстиції та громадської безпеки Емілія Енгер Мель.

За останні роки ми пережили пандемію, екстремальну погоду та комп’ютерні атаки. Повідомлення про готовність має допомогти Норвегії краще запобігати таким інцидентам і боротися з ними. Ми повинні забезпечити, щоб громадянське суспільство було готове до кризи та війни

Водночас Еміль Енгер Мель назвала документ "історичим" і наголосила, що нині в Норвегії - поворотний момент і позаду залишився час із 1990-х, коли готовність до викликів ґрунтувалася на стабільному мирі.

За інформацією пресслужби, представлений Повідомлення стосується не одного сектора, а містить заходи, які торкаються державного сектору, бізнесу та всіх секторів.

Громадянське суспільство, на думку Уряду, має бути готове до кризи та війни, вміти протистояти комплексним загрозам і підтримувати військові зусилля Норвегії.

Серед рекомендацій норвезької влади:

Повідомлення про повну готовність було написано в умовах серйозної політичної ситуації в галузі безпеки, що характеризується агресивною війною росії проти України, війною на Близькому Сході, а також посиленням глобальної конкуренції та суперництва між великими державами за військову, політичну, економічну та технологічну міць.