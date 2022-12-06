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Имели камеры для детей и пытали несовершеннолетних: Омбудсмен рассказал о преступлениях рашистов в Херсоне

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. С каждым новым деоккупированным городом наблюдается все большая жестокость российских военнослужащих по отношению к мирным гражданам. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информируя о встрече с делегацией, которую возглавил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет УНН.

Цитата

«Так, в Херсоне было не просто содержание в плену гражданских, что уже является нарушением норм МГП, но и совместное содержание женщин и мужчин в одной тесной камере по нескольку недель. Также мы задокументировали круглосуточное аудио- и видеонаблюдение за пленными и применение пыток через их межличностное общение. Приводят в ужас факты создания камер для детей, где российские военнослужащие содержали и пытали несовершеннолетних», - подчеркнул он.

Детали

Лубинец отметил, что ему не пришлось объяснять, как именно россияне разрушают энергосистему Украины, потому что Верховный комиссар собственными глазами увидел, как это происходит и что жертвами становятся мирные граждане, а жизнь оказывается под риском у самых уязвимых.

Также он указал, что была отмечена недейственность и инертность Международного Комитета Красного Креста. "И наличие большого количества гражданских заложников этому подтверждение", – отметил Омбудсмен.

Дополнение

Прокуроры Херсонской области зафиксировали очередное военное преступление россии. Как сообщает Офис Генерального прокурора, рашисты расстреляли 7 гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка.

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