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Мали камери для дітей і катували неповнолітніх: Омбудсмен розповів про злочини рашистів у Херсоні

Мали камери для дітей і катували неповнолітніх: Омбудсмен розповів про злочини рашистів у Херсоні

Київ • УНН

 • 2167012 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. З кожним новим деокупованим містом спостерігається все більша жорстокість російських військовослужбовців стосовно мирних громадян. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформуючи про зустріч з делегацією, яку очолив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, пише УНН.

Цитата

«Так, у Херсоні було не просто утримання в полоні цивільних, що вже є порушенням норм МГП, а й спільне утримання жінок і чоловіків в одній тісній камері по декілька тижнів. Також ми задокументували цілодобове аудіо- та відеоспостереження за полоненими та застосування тортур через їх міжособистісне спілкування. Наводять жах факти створення камер для дітей, де російські військовослужбовці утримували та катували неповнолітніх», - наголосив він.

Деталі

Лубінець зазначив, що йому не довелося пояснювати, як саме росіяни руйнують енергосистему України, бо Верховний комісар на власні очі побачив, як це відбувається і що жертвами стають мирні громадяни, а життя опиняється під ризиком у найвразливіших.

Також він вказав, що було відзначено недієвість та інертність Міжнародного Комітету Червоного Хреста. "І наявність великої кількості цивільних заручників цьому підтвердження", - зазначив Омбудсмен.

Доповнення

Прокурори Херсонщини зафіксували черговий воєнний злочин росії. Як інформує Офіс Генерального прокурора, рашисти розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина.

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